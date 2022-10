Kibice Rakowa Częstochowa fetowali swoich piłkarzy w Poznaniu! Ich zespół pogrążył mistrzów Polski!

Oba zespoły od początku pokazały, że celem są trzy punkty. Akcje ofensywne konstruowano jednak rozsądnie, zdając sobie sprawę z ajakości kontrataków rywali. Z jednej strony uderzeń głową próbował Vladislavs Gutkovskis oraz z rzutu wolnego Ivi Lopez, z drugiej gospodarze mieli najlepszą okazję pierwszej połowy, gdy Mikael Ishakprzegrał starcie oko w oko z Vladanem Kovaceviciem. Ostatecznie na przerwę poznaniacy i częstochowianie schodzili z bezbramkowym remisem, ale z minimalnym wskazaniem na częstochowian.

Piłkarze Marka Papszuna potwierdzili to wrażenie tuż po przerwie. Gospodarze stracili piłkę na własnej połowie i Raków od razu wrzucił wysoki bieg akcji. W jej finale Bartosz Nowak sprytnie, między nogami obrońcy, podał do Patryka Kuna, a ten w równie precyzyjny sposób z ostrego kąta trafił do siatki!

To wydarzenie zmieniło sytuację i częstochowianie zaczęli koncentrować się na obronie. Bezbłędnie wychodziło im to przez dwadzieścia minut, wtedy jednak popełnili błąd. Po rzucie wolnym Mateusz Wdowiak nie poradził sobie z Michałem Skórasiem, lechity nie zdążył także zablokować Zoran Arsenić i potężny strzał tuż przy słupku zmienił wynik na remisowy.