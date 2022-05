Kibice Ruchu Chorzów byli niechciani we Wrocławiu, ale jednak zobaczą mecz przy Oporowskiej

AKTUALIZACJA, GODZ. 21.00

Kibice Ruchu wieczorem poinformowali:

"W dniu dzisiejszym napłynęła do klubu informacja, że władze Śląska Wrocław ugięły się i oficjalnie przyznają nam pulę biletów na trybuny stadionu przy Oporowskiej.

Zapisy od jutra (czwartek) do piątku TYLKO I WYŁĄCZNIE w strefie kibica przy ul. Cichej w godzinach 8-16.

Koszt :

- 10zł - sam bilet (transport we własnym zakresie)

- 80zł - bilet + autokar"

Wcześniej pisaliśmy:

Na Facebooku grupy Ultras Niebiescy czytamy:

„Zbliża się mecz Śląsk II Wrocław - Ruch Chorzów, który ma się odbyć 14.05.2022 o godz. 17.00. Otrzymaliśmy od władz klubu z Wrocławia informację, że nie ma możliwości wpuszczenia zorganizowanej grupy kibiców gości na to spotkanie. Dlaczego? "Bo nie" (…). Apelujemy do wrocławskiego klubu o DOKŁADNE przemyślenie swojej decyzji, a kibiców Ruchu MOBILIZUJEMY do stawienia się mimo wszystko na tym wyjeździe. Nie zamierzamy odpuścić i stłamsić się durnym decyzjom działaczy z Wrocławia. Czy chcecie, czy nie pojawimy się w sobotę we Wrocławiu, a piłkarze usłyszą nasz doping!”.