Kibice Ruchu Chorzów na archiwalnych zdjęciach z przełomu wieków. Fanatycy z Cichej 6

Kibice Ruchu Chorzów na archiwalnych zdjęciach z przełomu wieków

Ruch Chorzów nigdy nie należał do bogatych klubów, ale zawsze szczycił się tytułami mistrza Polski i wiernymi kibicami. Gwiazdek w koronie Niebieskich jest 14, natomiast fanów tego zespołu nikt nie policzył, bo rozsiani oni są nie tylko po całym Śląsku, ale można ich spotkać także w innym polskich miastach, a Niebieska Emigracja należy do największych zagranicznych fanclubów polskich drużyn.

Kibicowanie Niebieskim przechodzi z pokolenia na pokolenie, a miłość do Ruchu ojcowie przekazują swoim synom, co doskonale widać nie tylko po wypełnionym po brzegi sektorze rodzinnym stadionu na Cichej, ale także zapisach do Stowarzyszenia Kibiców Wielki Ruch, do którego rodzice zapisują swoje nowo narodzone dzieci.

