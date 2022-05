Kibice Ruchu Chorzów niechciani we Wrocławiu? Jest szansa, że fani Niebieskich jednak zobaczą mecz przy Oporowskiej

Na Facebooku grupy Ultras Niebiescy czytamy:

„Zbliża się mecz Śląsk II Wrocław - Ruch Chorzów, który ma się odbyć 14.05.2022 o godz. 17.00. Otrzymaliśmy od władz klubu z Wrocławia informację, że nie ma możliwości wpuszczenia zorganizowanej grupy kibiców gości na to spotkanie. Dlaczego? "Bo nie" (…). Apelujemy do wrocławskiego klubu o DOKŁADNE przemyślenie swojej decyzji, a kibiców Ruchu MOBILIZUJEMY do stawienia się mimo wszystko na tym wyjeździe. Nie zamierzamy odpuścić i stłamsić się durnym decyzjom działaczy z Wrocławia. Czy chcecie, czy nie pojawimy się w sobotę we Wrocławiu, a piłkarze usłyszą nasz doping!”.

Przy Cichej informują, że otrzymali oficjalne pismo ze Śląska, w którym klub gospodarza sobotniego meczu argumentuje, że antagonistyczne nastawienie wrocławskich kibiców i fanów Ruchu powoduje zagrożenie dla porządku publicznego.

Choć sprawa wydawała się beznadziejna, w środę pojawiła się nadzieja dla kibiców Niebieskich.