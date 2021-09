Kibice Ruchu Chorzów ranili policjantów w Katowicach w czasie ucieczki. Wcześniej odpalili race na kładce nad DTŚ

Kibice Ruchu Chorzów zatrzymani

Do zatrzymania pięciu mężczyzn w wieku od 17 do 22 lat doszło w centrum m Katowic, w trakcie interwencji, którą podjęli policjanci z katowickiego oddziału prewencji. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia ws. grupy 150 pseudokibiców, którzy odpalali materiały pirotechniczne na kładce na DTŚ, łączącej ul. Uniwersytecką z ul. Olimpijską. Do zdarzenia doszło we wtorek, 7 września, wieczorem.