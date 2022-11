Kibice Ruchu Chorzów sfinansują zimowe zgrupowanie piłkarzy Niebieskich

Kibice chorzowian ze Stowarzyszenia Wielki Ruch, FC Deutschland i Blue England sfinansują zgrupowanie Niebieskich

– Propozycja sfinansowania obozu to kolejny przykład na to, że fani są niezwykle świadomi sytuacji klubu i jego bieżących potrzeb. Przed nami bardzo ważna i trudna runda wiosenna. Odpowiednie przygotowanie zespołu będzie kluczowe. Kibicom z Wielkiego Ruchu, FC Deutschland i Blue England serdecznie dziękuję. Jestem pewien, że piłkarze na maksimum wykorzystają warunki do pracy, jakie wspólnie stworzymy im w zimowym okresie przygotowawczym i głęboko wierzę, że wiosną będziemy czerpać wiele radości z efektów tej pracy – mówi Seweryn Siemianowski, Prezes Zarządu Ruchu Chorzów.

– To kolejny raz, gdy wspólnie z zagranicznym fanklubami wspieramy zimowy obóz treningowy drużyny. Okres przygotowawczy może okazać się niezwykle istotny w kontekście tak upragnionego przez wszystkich kibiców celu. Dziękujemy FC Deutschland i Blue England za wsparcie. Gorąco zachęcamy do wstępowania w szeregi WR lub zagranicznych FC. Im będzie nas więcej, tym coraz większe cele będziemy mogli realizować – podkreśla Bartosz Horodecki, prezes zarządu Stowarzyszenia Kibiców Wielki Ruch.