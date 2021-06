Kibice Ruchu Chorzów starli się z policją. 4 lata temu Ruch spadł z Ekstraklasy. Dziś Niebiescy mogą awansować do II ligi Tomasz Kuczyński

W środę 2.06.2021 r. Ruch Chorzów zagra u siebie z rezerwami Miedzi Legnica i jeżeli nie przegra, to awansuje do eWinner 2. Ligi. Dokładnie cztery lata temu, 2 czerwca 2017 roku Niebiescy rozegrali ostatni mecz w Ekstraklasie, remisując z Górnikiem Łęczna 2:2. Spotkanie było przerwane w II połowie, a po nim doszło do zadymy i starć z policją na koniach. Część policjantów była ubrana w kamizelki z napisami „foto” i „media”. Zobacz ZDJĘCIA.