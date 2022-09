Kibice w Radzionkowie zobaczyli dziesięć bramek i nowego trenera

Kiedy przed dwoma tygodniami pojawiła się informacja o zwolnieniu Marcina Dziewulskiego z funkcji trenera drużyny cidrów, wielu kibiców przyjęło to z zaskoczeniem i niedowierzaniem. Słaby początek rundy jesiennej i w efekcie miejsce w środku tabeli, a na dodatek przegrana na własnym boisku z ostatnim w tabeli Śląskiem Świętochłowice wydawały się być zbyt słabym powodem do tak radykalnej zmiany w drużynie na czwartoligowym szczeblu. Nawet jeśli miałaby ona mieć aspiracje walki o czołowe lokaty w lidze. I chyba mieli racje. W gronie sympatyków klubu, niezależnie od krytyki gry zespołu, pojawiły się informacje o różnicach we współpracy między władzami klubu, a trenerem Dziewulskim.