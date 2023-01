Kibice w Zakopanem fetowali drugie miejsce Dawida Kubackiego i drużyny. Zdjęcia z Wielkiej Krokwi

Pomimo bardzo wysokich cen biletów trybuny pod Wielką Krokwią wypełniły się do ostatniego miejsca. Biało-Czerwoni fani przez cały weekend tworzyli fantastyczną atmosferę, wspierając nie tylko polskich zawodników.

W sobotę w konkursie drużynowym triumfowali Austriacy przed Polakami, a o wyniku rywalizacji zadecydował jeden punkt. Równie wiele emocji było dzień później w zmaganiach indywidualnych. Dawid Kubacki o niewiele więcej przegrał z Halvorem Egnerem Granerudem.

Kibice podziękowali zawodnikom za ten spektakl i mieli sporo powodów do zadowolenia. Niewiele bowiem brakowało, by niedzielny konkurs w ogóle nie doszedł do skutku ze względu na porywisty wiatr. Ostatecznie udało się przeprowadzić obie serie.

Zobaczcie zdjęcia kibiców spod Wielkiej Krokwi. Może znajdziecie na nich siebie lub swoich przyjaciół?