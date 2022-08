Kibice Włókniarza Częstochowa oszaleli ze szczęścia! Lwy przy rekordowej liczbie fanów awansowały do półfinału

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa do rewanżowego meczu ćwierćfinałowego z broniącą tytułu mistrzowskiego Betard Spartą Wrocław ruszał z wywalczoną na wyjeździe przewagą dwóch punktów. Na własnym torze spisał się jeszcze lepiej i zaczynając mecz od wygranej 5:1 kontrolował go do samego końca, zdając sobie sprawę, że rozmiar zwycięstwa mógł poprawić rozstawienie przed półfinałem.

Pomimo padającego deszczu, który mocno nastraszył organizatorów liczących się z opcją przełożenia spotkania. Ostatecznie wszystko odbyło się zgodnie z planem, a pogoda nie odstraszyła 15.000 fanów. Rekorda frekwencja dodała Lwom skrzydeł i pomimo ciężkiej nawierzchni potrafili na niej niemal fruwać. Fantastycznie, po raz kolejny, spisywał się Kacper Woryna.

Częstochowianie osiągali znakomite wynik, ale rekord toru od niedzieli należy do Daniela Bewley'a. Żużlowiec gości w jedenastym wyścigu złamał barierę 62 sekund (61,96).

Ostatecznie częstochowianie wygrali 52:38. W półfinale zmierzą się ze Stalą Gorzów, a pierwsze spotkanie odbędzie się na wyjeździe.