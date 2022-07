Kibice Włókniarza Częstochowa pobiją rekord na meczu z Motorem? Zapowiadają się gigantyczne emocje

Już w najbliższą niedzielę (24 lipca) ekipa zielona-energia.com Włókniarza Częstochowa zmierzy się w domowym spotkaniu ze Speedway Motor Lublin. Lublinianie do tego pojedynku przystąpią jako drużyna, która w trwającym sezonie nie zaznała jeszcze goryczy porażki. Zainteresowanie tym spotkaniem jest ogromne. Zgodnie z danymi MOSiR cały stadion może pomieścić 16 850 kibiców. Z informacji przekazanych przez częstochowski klub, do czwartku sprzedano ponad 10 tysięcy wejściówek! A do tego doliczyć trzeba jeszcze posiadaczy karnetów. Krótko mówiąc, wszystko wskazuje na to, że stadion przy Olsztyńskiej wypełni się po brzegi i padnie rekord frekwencji.

Ci, którzy chcą wesprzeć ekipę „Lwów” muszą się, więc spieszyć, bo bilety znikają w błyskawicznym tempie i lada moment może ich zabraknąć. Poza tym kupno wejściówek przed meczem to nie tylko szansa na samodzielne wybranie miejsca na stadionie, ale też korzystniejsza cena!