Kibice Zagłębia Sosnowiec nieliczni, ale szczęśliwi po meczu z Termalicą Nieciecza (2:1). Zobaczcie zdjęcia fanów ekipy ze Stadionu Ludowego

Czwarte zwycięstwo w szóstym domowym meczu odnieśli piłkarze Zagłębia Sosnowiec. Tym razem ich ofiarą padła Bruk-Bet Termalica Nieciecza.

Poniedziałkowe spotkanie lepiej rozpoczęli goście. W 26 minucie zaskoczyli sosnowiczan akcją po wrzucie z autu. Asystę zaliczył Kacper Karasek, a gola Rajko Repa. Trzeba dodać, że efektownego, bo piłka lecąc do siatki pokonała 25 metrów.

Na Zagłębiu nie zrobiło to jednak większego wrażenia. Może także dlatego, że w trzech poprzednich występach także zaczynało pogoń za wynikiem od 0:1. Zespół Artura Skowronka także i tym razem powoli nabierał tempa i jeszcze przed przerwą przełożył to na remis - wrzutka z rzutu rożnego w wykonaniu Wojciecha Szumilasa trafiła idealnie na głowę Maksymiliana Rozwandowicza.

Na drugie trafienie trzeba było poczekać do 59 minuty. Maksymilian Banaszewski łatwo ograł w polu karnym Anrija Dombrowskiego i wpakował piłkę pod poprzeczkę.