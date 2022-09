Kibice Zagłębia Sosnowiec rozczarowani remisem 1:1 z Chojniczanką Chojnice. Zobaczcie zdjęcia z trybun i z meczu

Zespół Zagłębia Sosnowiec był faworytem meczu z Chojniczanką Chojnice. W przypadku zwycięstwa ekipa ze Stadionu Ludowego znalazłaby się na pograniczu strefy barażowej. Szansa nie została wykorzystana, a spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

Gospodarze musieli gonić wynik po tym, jak w 19 minucie po dośrodkowaniu Tomasz Mikołajczak idealnie trafił w piłkę głową. Sosnowiczanie długo nie potrafili pokonać Mateusza Kuchty. Bramkarz Chojniczanki imponował spokojem, broniąc strzał po strzale.

Skapitulował dopiero po ponad godzinie gry, gdy pokonał go Maksymilian Bonaszewski. Zagłębie o trzy punkty walczyło do końca i było bliskie szczęścia. W 86 minucie Wojciech Szumilas z rzutu wolnego kopnął piłkę w poprzeczkę i był to ostatni warty odnotowania akcent niedzielnego meczu.

Zagłębie Sosnowiec - Chojniczanka Chojnice 1:1 (0:1)

0:1 Tomasz Mikołajczak (19), 1:1 Maksymilian Banaszewski (66)

Zagłębie Gliwa - Ryndak (75. Klupś), Dalić, Bodzioch, Gojny - Borowski, Rozwandowicz, Szumilas, Pawłowski, Banaszewski (80. Ziółkowski) - Sobczak (87. Fabry). Trener: Artur Skowronek.

Chojniczanka Kuchta - Bartosiak, Grolik, Kasperowicz - Niepsuj, Drewniak (78. Czajkowski), Mazek, Karbowy (71. Kalinkowski), Mikołajczyk (71. Ryczkowski) -Mikołajczak (50. Skrzypczak), Tuszyński (78. Stróżyński). Trener: Tomasz Kafarski.

Żółte kartki Drewniak, Karbowy, Kalinkowski.

Sędziował Grzegorz Kawałko (Olsztyn).

Widzów961