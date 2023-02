Kibice znikają z trybun. Który klub Ekstraklasy przyciąga najwięcej widzów. Jak na tym tle wygląda Górnik Zabrze?

Miniony weekend przyniósł najsłabszy wynik frekwencyjny w obecnym sezonie PKO Ekstraklasy. Dziewięć meczów zobaczyło z trybun łącznie 55.884 kibiców. Najwięcej osób przyciągnęło spotkanie Legia Warszzwa - Cracovia (15.182), najmniej Warta Poznań - Miedź Legnica (1.014). Średnia całych rozgrywek spadła do 9.034. Trzy wiosenne kolejki mieszczą się pięciu zamykających zestawienie.

Zapaść widać także na śląskim ekstraklasowym „flagowcu”, czyli Górniku Zabrze. O czasach, gdy trybuny pękały w szwach można już zapomnieć (najlepszy wynik obecnych rozgrywek to 19.493 na meczu z Widzewem). Niespełna dwa tygodnie temu na spotkaniu z Lechią Gdańsk pojawiło się 8.342 kibiców, co było najsłabszym wynikiem w sezonie i... setnym (źródło wikigornik.pl) w całej historii Areny Zabrze. Tydzień poźniej mecz z Radomiakiem - rozgrywany o lepszej porze i w zdecydowanie lepszych warunkach - oglądało 7.134 osób. A to już jedna z najsłabszych frekwencji wszech czasów na nowym stadionie przy Roosevelta. Absolutny ekstraklasowy zabrzański antyrekord był już blisko - to 6.254 fanów z 28 lutego2018 z Pogonią Szczecin.