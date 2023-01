Kibiców GKS Tychy czeka spora atrakcja. We wtorek będą mogli zrobić sobie zdjęcie z hokejowym Pucharem Polski

W finale hokejowego Pucharu Polski GKSTychy pokonał Unię Oświęcim 3:1 i po raz dziewiąty w historii sięgnął po to trofeum.

We wtorek ligowe spotkanie z JKH GKS Jastrzębie będzie okazją, by radością z triumfu podzielić się z kibicami zespołu Andrieja Sidorenki.

- Przed meczem nasi zawodnicy zaprezentują trofeum fanom, a w przerwie spotkania wszyscy chętni będą sobie mogli zrobić pamiątkowe zdjęcie z Pucharem - informuje rzecznik tyszan, Krzysztof Trzosek. - Dotyczy to także oczywiście fanów naszych rywali.

Gospodarze zajmują w tabeli trzecie miejsce, goście piąte. Dzieli ich dziewięć punktów. Mecz rozpocznie się o godzinie 18.

W pozostałych wtorkowych spotkaniach zmierzą się: KH Toruń - GKS Katowice (g. 18.30), Sanok - Podhale, Cracovia - Unia.