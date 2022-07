Kibicowałeś skoczkom w Wiśle podczas Letniej Grand Prix? Może znajdziesz się na zdjęciu?

Świetną atmosferę stworzyli kibice w Wiśle podczas niedzielnego konkursu Letniej Grand Prix. W nagrodę zobaczyli kolejny znakomity występ Biało-Czerwonych, którzy zajęli całe podium.

Skocznia imienia Adama Małysza to wyjątkowe miejsce dla polskich skoków i tradycyjnie na niej otwiera się cykl letniego skakania. Fani tej dyscypliny sportu mają okazję, by zobaczyć najlepszych zawodników, w dodatku w znacznie luźniejszej niż zimą atmosferze. Nie brakuje im okazji do zdobycia autografów i zrobienia sobie zdjęć ze skoczkami.

O ile w sobotę pogoda w Beskidach była kapryśna i w przeprowadzeniu zawodów przeszkadzał deszcz, to w niedzielę pogoda była już znakomita, a konkurs przebiegał bez problemów. Ku radości licznej publiczności.

Zdjęcia kibiców z niedzielnego konkursu Letniej Grand Prix w Wiśle.