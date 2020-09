Kibole zniszczyli nowiutką elewację Galerii Stara Łaźnia w Zawierciu. Budynek niedawno odrestaurowano za blisko 3,8 mln zł

Jednak, jak widać, nie wszyscy byli dumni z ładnej, elewacji budynku. Kibice Ruchu postanowili na niej odcisnąć swój ślad farbą w sprayu.

Mieszkańcy są oburzeni. Podobnie władze miasta.

-To bezsensowny akt wandalizmu i nie będzie z naszej strony przyzwolenia na takie zachowanie. Galerię Stara Łaźnia w Zawierciu otwieraliśmy przecież całkiem niedawno (1 września) i chcemy, by była to atrakcja turystyczna. Obiekt jest objęty monitoringiem i zostało już złożone zawiadomienie o przestępstwie – powiedział nam Patryk Drabek, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej, Urzędu Miejskiego w Zawierciu