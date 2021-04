Kiedy pingwiny ze śląskiego zoo wrócą na wybieg? Czekamy, by do pingwiny wskoczyły do zewnętrznego basenu

Tej zimy nawet pingwiny marzną! Sympatyczne ptaki ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego zobaczymy dopiero wiosną. Teraz jest im... za zimno

Pingwiny to ulubione zwierzęta odwiedzających Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie. Te sympatyczne ptaki po raz pierwszy w śląskim zoo można było zobaczyć wiosną 2020 roku. Od razu zyskały sympatię gości. Wielu czekało w długiej kolejce do chorzowskiego ogrodu, by zobaczyć te niesforne zwierzaki. Niestety, zimą nie zobaczymy w zoo pingwinów. Jest na to po prostu za zimno. Jak to możliwe, skoro pingwiny lubią bardzo niskie temperatury? Otóż nie wszystkie. Te z chorzowskiego zoo czują się dobrze, kiedy jest ciepło.