Kiedy powstanie trasa S11 w Bytomiu, Piekarach i Radzionkowie? GDDKiA weryfikuje studium środowiskowo-techniczne Anna Dziedzic

Zanim powstanie ekspresowa S11, kierowcy ze Śląska jadący na nasze zachodnie wybrzeże są skazani na zatłoczoną DK11 Arkadiusz Gola

Jest pierwszy krok do budowy drogi ekspresowej S11 w województwie śląskim. Katowickie biuro projektowe Complex Projekt wykonało już Studium Techniczno- Ekonomiczno-Środowiskowego dla ekspresowej trasy S11 w województwie śląskim. Dokument trafił już do GDDKiA, gdzie jest weryfikowany. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku zostanie złożony tzw. wniosek środowiskowy dla tej inwestycji. Do rozpoczęcia budowy jednak jeszcze daleka droga.