„Kiedy Solidarność uderzy pięścią w stół, kremlowskie kuranty zagrają Mazurka Dąbrowskiego”. Wspomnienie o Andrzeju Rozpłochowskim Jędrzej Lipski

„Kiedy Solidarność uderzy pięścią w stół, kremlowskie kuranty zagrają Mazurka Dąbrowskiego". Wspomnienie o Andrzeju Rozpłochowskim.

W 1981 roku, w czasie kryzysu bydgoskiego Lech Wałęsa, TW „Bolek” powiedział: „Tobie postawią szubienicę, a mi Tron. Ciebie powieszą, a mnie będą wielbili”. Jakże się mylił. Dzisiaj Andrzej Rozpłochowski nie żyje. Legenda „Solidarności”. Jeden z tych, którzy swoją determinacją, charakterem i nonkonformizmem doprowadzili do upadku komunizmu i odzyskania przez Polskę niepodległości. To on powiedział podczas jednej z narad KK „Solidarności” słynne słowa: „Kiedy „Solidarność” uderzy pięścią w stół, kremlowskie kuranty zagrają Mazurka Dąbrowskiego”. Andrzej Rozpłochowski należał do słynnej grupy "jedenastu", którą tworzyło siedmiu przywódców Solidarności i czterech najważniejszych działaczy KSS "KOR". Związkowców oskarżono o to, że "weszli w porozumienie w celu obalenia przemocą socjalistycznego ustroju w PRL i osłabienia mocy obronnej PRL, tj. o przestępstwo z art. 123 kk". Groziła za to nawet kara śmierci.