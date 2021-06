Kielce: Bez przewrotu w Rdzie Miasta. Jest nowa wiceprzewodnicząca TK

Fot. Lukasz Kaczanowski/Polska Press

W Radzie Miasta Kielce nie doszło do przewrotu. Jarosław Karyś z PiS nadal jest jej przewodniczącym. Kolejnym wiceprzewodniczącym jest natomiast Anna Kibortt z klubu Projekt Wspólne Kielce. Decyzje zapadły w czasie nadzwyczajnej sesji. Co to oznacz? Plan byłego przewodniczącego tego gremium Kamila Suchańskiego się nie powiódł.