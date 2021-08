Kierowcom autobusów zdarza się nagle ryzykować. Nie wiadomo jak człowiek postąpi, gdy czuje strach i zagrożenie

Kierowca autobusu musi być bohaterem? W chwili zagrożenia powinien być tym, którzy myśli za wszystkich?

Coś w tym jest. Nie bez powodu przecież ten zawód wymaga specjalnych predyspozycji, nie może go wykonywać każdy, kto chce. Kierowcy zawodowi co pięć lat przechodzą badania psychologiczne, które starannie sprawdzają również ich skłonności do zachowań prospołecznych. Chodzi o chęć pomagania innym, ochronę pasażerów, życzliwość dla użytkowników dróg. To są postawy potrzebne, niezbędne w ich profesji. Ale badania mogą ujawnić również ukrywane inklinacje do agresji i ryzyka, wykluczające z zawodu.