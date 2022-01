Kierowcy drifterzy w Piekarach niszczą nawierzchnię przed Kopcem Wyzwolenia. Wjazd na płytę jest zakazany

Mieszkańcy Piekar Śląskich skarżą się na katastrofalny stan płyty przy Kopcu Wyzwolenia. Jak się okazało: to wina drifterów.

Pewnie uszłoby to takim osobom na sucho, gdyby nie fakt, że w tym miejscu działają kamery, które są podłączone do miejskiego monitoringu.

- Przy okazji jednego z takich driftów, uszkodzono także ławkę. Osoba, która to zrobiła, sama się do nas zgłosiła i obiecała pokrycie kosztów naprawy. Dlatego też tego typu sprawy staramy się nagłaśniać - dodaje Wojciech Maćkowski. Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu miasto opublikowało w sieci wideo, na którym widać, jak mężczyzna niszczy szlaban przy bibliotece miejskiej. Dzięki mediom społecznościowych, szybko przyznał się do winy i zapłacił za naprawę.