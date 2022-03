Kierowcy wpłacili koncesjonariuszowi A4 (Katowice-Kraków) za przejazd 355,7 mln zł. To o 24,5 procent więcej niż rok wcześniej

Ruch na A4 wraca do normy po pandemii

To jeden z droższych odcinków autostrad Polsce

To bardzo popularny odcinek A4, bo łączy dwie duże aglomeracje – śląską i małopolską. Autostrada jest bardzo popularną trasą, choć, na co narzekają kierowcy, ciągle remontowaną. Bardzo często przez to zamykane są pasy ruchu, co sprawia, że tworzą się tam korki. Dodatkowo przejechanie z Katowic do Krakowa A4 to też spory koszt – bo za zaledwie 61 kilometrów autostrady trzeba zapłacić aż 24 złote, jeśli opłatę wnosimy na bramkach. Jeśli płacimy automatycznie, czyli korzystamy z videotoolingu, czy urządzenia A4Go lub innych systemów poboru opłat jak np. mPay – opłata jest niższa i wynosi 18 zł. Dotyczy to oczywiście samochodów osobowych, do 3,5 t.

Dla porównania – przejechanie 150 km autostradą A1 (Amber One) między Toruniem i Gdańskiem – płacimy 29,99 zł (koncesjonariuszem jest Gdańsk Transport Company SA.), a za 163 km A4 między Gliwicami i Wrocławiem trzeba zapłacić 16,20 zł. To płatny odcinek, którym opłaty pobiera Krajowa Administracja Skarbowa.