Kilka miesięcy po remoncie na DW 933 w Wodzisławiu nie działa sygnalizacja świetlna. "Kpina" - irytują się kierowcy. Odbiór już wkrótce?

Nad kierowcami jeżdżącymi DW 933 w Wodzisławiu Śląskim w końcu zaświeci... sygnalizacja świetlna? Na to wygląda. 17 stycznia spółka Tauron ma dokonać odbioru świateł na kilku wodzisławskich skrzyżowaniach przy ul. Jastrzębskiej.

Jeśli nie będzie przeciwwskazań, sygnalizacja zostanie uruchomiona. Wątpliwości nie ulega jednak, że pozostanie niesmak, bo na ten moment kierowcy i piesi czekali ładnych kilka miesięcy!

- W ciągu doby przejeżdża tędy blisko 20 tysięcy pojazdów. Są to natężenia ruchu, które mogłyby tę trasę zakwalifikować do rangi dróg krajowych - mówił Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, zarządzającego DW 933 podczas oficjalnego oddania drogi do użytku, 3 listopada 2021 roku.