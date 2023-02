Kilkaset odblasków dla dzieci z Siemianowic Śląskich. Impulsem były wypadki na przejściach dla pieszych

— Odblaski to bardzo pomocna rzecz. Gdy kierowca jedzie rano do pracy, to kiedy pieszy jest ubrany w ciemne kolory, to go nie widać. Czasem taki odblask ratuje życie. Wystarczy go gdziekolwiek zapiąć: przy torebce, pasku – nawet na rękę. To daje już ten efekt widoczności pieszego – mówi strażnik miejski Izabela Dziubecka ze Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich.