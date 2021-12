Kilkaset osób w Katowicach protestowało przeciwko ustawie "lex TVN". Wśród nich Borys Budka i Łukasz Kohut

Organizatorem protestu pod hasłem - Wolne media, wolni ludzie, wolna Polska w Katowicach był Komitet Obrony Demokracji - Śląskie. - My, obywatelki i obywatele Polski apelujemy do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy zwanej lex TVN, z dnia 11 sierpnia 2021 roku, a przyjętej w głosowaniu Sejmu w dniu 17 grudnia 2021 roku – podkreślali organizatorzy tego przedsięwzięcia, zachęcając do udziału w nim.

Na rynku zgromadziło się kilkaset osób, a wśród nich m.in. poseł Borys Budka oraz europoseł Łukasz Kohut, którzy zwrócili się do protestujących. Wśród haseł, które pojawiły się na transparentach można było zauważyć m.in takie : “My zostajemy w Europie”, “Żądamy faktów, nie propagandy”. Nie brakowało również flag Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Ustawa określana jest przez media jako "lex TVN". Została ona przyjęta przez Sejm w piątek, 17 grudnia. Pierwszy raz przegłosowano ją 11 sierpnia 2021 roku, ale w całości odrzucił ją Senat. Teraz Sejm odrzucił uchwałę Senatu.