Kim jest Ben Lederman? Urodzony w Los Angeles piłkarz to czwarty w historii kadrowicz zvRakowa Częstochowa ZDJĘCIA Jacek Sroka

Zaproszenie do reprezentacji Polski Bena Ledermana było największą niespodzianką ogłoszonych w piątek 18 marca powołań Fernando Santosa. Wielu kibiców zastanawia się kim jest urodzony w Los Angeles 23-letni zawodnik. To czwarty w historii piłkarz Rakowa Częstochowa powołany do kadry Biało-Czerwonych. Zobaczcie zdjęcia Bena Ledermana.