Kinga Kujawska to najpiękniejsza gamerka na świecie? Jej profil na Instagramie śledzą tysiące graczy. Zobaczcie jej najnowsze ZDJĘCIA

Kinga Kujawska to jedna z najpiękniejszych i najpopularniejszych gamerek na świecie

Kinga Kujawska to jedna z najbardziej znanych gamerek w Polsce, a być może i na świecie. Jej profil śledzą tysiące graczy, z którymi chętnie dzieli się swoimi opiniami na temat gier, sprzętu i gamingu. Nie bez znaczenia dla jej rozpoznawalności jest uroda, przez którą nazywana jest również najpiękniejszą gamerką na świecie.

Kinga Kujawska była w przeszłości twarzą Playstation, współpracuje z x-kom i jest prezenterką ESL Polska. Na swoim koncie ma również prowadzenie programu Voice of Poland, co jeszcze przyczyniło się do jej popularności.- Jej cenę ponosi nie tylko Kinga, ale i jej siostra bliźniaczka.