Kino letnie na dachu w samym centrum Katowic. Ruszyło kino plenerowe na dachu Supersamu

Od środy 21 lipca do 11 sierpnia parking na dachu DH Supersam zamieni się w Kino Letnie. To będą super filmowe wakacje, pełne filmowych hitów. W wybrane środy o godzinie 20:00 będzie można oglądać tu niezwykle interesujące filmowe propozycje.

To już trzecie kino plenerowe w mieście. Do tej pory mieszkańcy Katowic w co drugi poniedziałek na Sztauwajerach w Dolinie Trzech Stawów mogą oglądać filmy dokumentalne. Seanse zaczynają się tutaj o godzinie 21.30. Kinowe seanse plenerowe odbywają się także na tarasach katowickiego Spodka w każdą środę i niedzielę. Tu seanse rozpoczynają się o godzinie 21.