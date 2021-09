KKS Kalisz - Ruch Chorzów: Niebieska inwazja na Kalisz. Do Wielkopolski wybiera się ponad 2 tys. fanów ze Śląska Jacek Sroka

Sobotni mecz KKS Kalisz - Ruch Chorzów to hit 8. kolejki eWinner 2. Ligi. O zaplanowanym na 11 września spotkaniu głośno jest nie tylko ze względów sportowych, ale i kibicowskich. Do Wielkopolski wybiera się ponad dwa tysiące fanów ze Śląska. To będzie prawdziwa niebieska inwazja na Kalisz.