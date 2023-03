Kłamać każdy może. Felieton Sebastiana Reńcy dla "Dziennika Zachodniego"

Na dowód tego, że podziemie po 1945 r. składało się z bandytów, Dariusz Zalega podaje wiele drastycznych przykładów, jeden z nich, to akcja podkomendnych „Bartka” (NSZ) z listopada 1945 r.: „W Dziedzicach chłopcy od »Bartka« wrzucili granat do mieszkania szefa rady zakładowej kopalni »Silesia«, Józefa Szczotki. Był z PPS, a nie komuchem. Zginęło jego dziecko, bo ojciec był w robocie”.

„W Dziedzicach chłopcy od »Bartka« wrzucili granat do mieszkania szefa rady zakładowej kopalni »Silesia«, Józefa Szczotki” – małżeństwo zginęło od strzałów, a wcześniej odczytano wyrok Józefowi Szczotce, ani słowa o granacie. Kobieta zginęła gdyż stanęła w obronie męża i doszło do szamotaniny.

W ten sposób, jak Dariusz Zalega, można pisać, tylko po co? Pod z góry założoną tezę? Dokopać Wyklętym, bo co? Bo teraz jest to modne i przy okazji można kopnąć w pisowców? Nie twierdzę, że po 1945 r. nie dochodziło do zbrodni, których sprawcami byli żołnierze zbrojnego podziemia. Jednak należy pisać prawdę, a nie blagować.