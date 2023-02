Klasyfikacja generalna skoków narciarskich 2022/2023. Puchar Świata i Puchar Narodów 12.02.2023

Skoki narciarskie 2022/23: Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2022/23

W indywidualnym sobotnim Dawid Kubacki w sobotnim konkursie w Lake Placid zajął piąte miejsce. Halvor Egner Granerud był siódmy, co oznacza, że Polak minimalnie zmniejszył stratę do Norwega. Amerykański konkurs toczył się w losowych warunkach, spore straty ponieśli zawodnicy z czołówki, którzy trafili na wiatr w plecy. Za to w konkursie duetów, przeprowadzonym po raz pierwszy, Polacy nie mieli sobie równych. Dawid Kubacki i Piotr Żyła latali jak natchnieni, wygrali i zdobyli dla Biało-Czerwonch 200 punktów do Pucharu Narodów.

SKOKI NARCIARSKIE KLASYFIKACJA GENERALNA:Zobaczcie klasyfikację generalną Pucharu Świata, walki o małą Kryształową Kulę za loty i Turnieju Czterech Skoczni i Pucharu Narodów sezonu 2022/2023.

SKOKI NARCIARSKIE: Klasyfikacja generalna Pucharu Świata, stan na 12.02.2023