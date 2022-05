Klauni medyczni rozpoczynają działalność w śląskich szpitalach. Fundacja Czerwone Noski zawarła współpracę z Tauron Polska Energia

Fundacja “Czerwone Noski Klaun w Szpitalu” regularnie odwiedza dzieci przebywające w jedenastu szpitalach, w siedmiu polskich miastach. Dzięki współpracy, zawartej pomiędzy spółką Tauron Polska Energia i fundacją, działalność Czerwonych Nosków została poszerzona o województwo śląskie.

- Jeżeli działalność klanów - Czerwonych Nosków - może ulżyć cierpieniu (przyp. red. najmłodszych pacjentów), może wywołać, choćby na moment, uśmiech, pomóc na chwilę zapomnieć o cierpieniu, chorobie to jest to jak najbardziej potrzebne. Żeby móc realizować te działania potrzebne są również środki, dlatego z pełną świadomością, ale również z wielką z satysfakcją przystąpiliśmy do tego programu, wspierając działalność fundacji Czerwone Noski – przekazuje Artur Warzocha, wiceprezes ds. korporacyjnych TAURON Polska Energia.