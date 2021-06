Kleszcze atakują, a pomagają im... sarny. Zaskakujące wyniki badań poznańskiego uniwersytetu

PLUS Uwaga na oszustów, którzy udają milionerów. Coraz więcej osób traci czujność

55-latka z Bielska Podlaskiego zaufała oszustowi podającemu się za angielskiego inżyniera na kontrakcie w Pakistanie i przelała mu 25 tys. zł. 30-latek z okolic Sokółki uwierzył, że rozmawia przez internet z belgijską milionerką, która płynie statkiem z Cypru do Turcji i boi się ataku piratów. I, by chronić jej pieniądze, wysłał jej swoje oszczędności. - Jeżeli coś jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, to jest to podejrzane - przestrzega dr hab. Wojciech Filipkowski z Pracowni Kryminalistyki Uniwersytetu w Białymstoku. Tymczasem coraz więcej mieszkańców województwa podlaskiego traci czujność i oddaje swoje oszczędności internetowym oszustom.