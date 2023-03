Klienci nie odbierają węgla zamówionego w KWK Budryk. Z opału zrezygnowało już kilka tysięcy osób. Oczekujących klientów JSW prosi o kontakt Piotr Chrobok

Tylko w ciągu czterech miesięcy - od grudnia do marca - aż trzy tysiące osób zrezygnowały z odbioru węgla zamówionego w KWK Budryk. Jak informuje Jastrzębska Spółka Węglowa, do której należy kopalnia w Ornontowicach, to w znacznym stopniu niekorzystnie wpływa na jej pracę. Dlatego prosi o kontakt wszystkie osoby, które nadal są zainteresowane odbiorem węgla, a ich kolej jeszcze nie nadeszła.