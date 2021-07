Klimatyzacja w samochodzie. Jak o nią dbać i jak jej prawidłowo używać?

Istotne jest jednak, żeby wiedzieć jak z niej prawidłowo korzystać, aby później np. nie być przeziębionym. Przy używaniu warto przestrzegać kilku oczywistych reguł. Nie należy ustawiać silnego strumienia powietrza na twarz. Zdecydowanie lepszym wyjściem jest skierowanie go na przednią lub boczne szyby czy nogi. A na samym początku - kiedy wsiadamy do mocno nagrzanego pojazdu - lepiej otworzyć wszystkie okna. Dzięki temu, wymiana powietrza w kabinie samochodu nastąpi zdecydowanie szybciej.

Istotnym aspektem jest także dbanie o klimatyzację.

Zacznijmy od tego, że systemu chłodzenia należy - co oczywiste - używać z umiarem. Często zdarza nam się ustawić najniższy stopień, co potem, niestety, może wpłynąć negatywnie na nasze zdrowie. Warto pamiętać, że między kabiną samochodu a otoczeniem zewnętrznym nie może panować zbyt duża różnica temperatury. Eksperci podkreślają, że idealne ustawienie klimatyzacji powinno wynosić o ok. 8-10 stopni Celsjusza mniej od temperatury, która panuje na zewnątrz.

Przed dłuższymi wyjazdami wakacyjnymi warto sprawdzić swoją klimatyzację. Serwis raz w roku jest wskazany. Podczas wizyty powinno się więc sprawdzić m.in. ilość czynnika chłodniczego czy szczelność układu.