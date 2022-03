Kłobuck. 40-latek okradał swojego pracodawcę. Pracował w skupie złomu. "Cenniejsze" odpady przejmował i samodzielnie oddawał do skupu Piotr Chrobok

Kilka lat w więzieniu może spędzić 40-latek z Kłobucka, który okradał swojego pracodawcę. Mężczyzna pracował w skupie złomu. Podczas jego zmian cenniejsze "kąski" nie trafiały jednak do pracodawcy, a do kryjówki, którą 40-latek przygotował w lesie. Stamtąd osobiście oddawał je do skupu, a pieniądze zasilały jego własną kieszeń.