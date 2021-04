Kłobuck. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy mieli przy sobie narkotyki

Kłobuccy kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 36 i 38 lat, którzy posiadali narkotyki. Do zatrzymania doszło w sobotę na terenie naszego powiatu.

- Najpierw policyjni wywiadowcy, w Kłobucku przy ulicy Orzeszkowej, zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę opla. 36-letni mężczyzna zachowywał się nerwowo, a w jego pojeździe wyczuwalny był charakterystyczny zapach marihuany. I tym razem policyjny nos nie zawiódł. Podczas przeszukania okazało się, że kierowca w pojeździe miał schowane narkotyki. Tester narkotykowy potwierdził, że susz koloru zielonego zawinięty w folię aluminiową oraz biały proszek w woreczku strunowym to marihuana i amfetamina - mówi Marlena Wiśniewska, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

Komornik chce zlicytować te domy. Wille, domy i grunty do wzięcia (zdjecia)

Zabronione środki odurzające i substancje psychotropowe zostały zabezpieczone do dalszych badań, które wykona biegły. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i przyznał się do posiadania narkotyków. W chwili zatrzymania miał przy sobie 26 działek dilerskich marihuany i 26 porcji dilerskich amfetaminy. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.