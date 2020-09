Kłopoty pod Szyndzielnią. Autobus MZK nie może zawrócić na pętli przez samochody turystów. Problem rozwiążą... ochroniarze?

Co ciekawe, aby dojechać w rejon dolnej stacji kolejki linowej na Szyndzielnię, trzeba... złamać przepisy.Przed wjazdem w al. Armii Krajowej od ronda im. gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila, skrzyżowania z ul. Karbową, obowiązuje znak zakazu wjazdu, który turyści notorycznie łamią. Inna sprawa, że zgodnie z przepisami zakaz wjazdu nie dotyczy taksówek, mieszkańców czy mieszczącym się tam podmiotom gospodarczym. - Kierowcy wykorzystują to, bo zakładają, że weryfikacja tego jest trudna – tłumaczy prezes Maślanka, który zaapelował do kierowców o stosowanie się do znaków drogowych na alei Armii Krajowej.