Klub Easy w Dąbrowie Górniczej otwarty. Ponad 100 gości bawiło się w środku. Na miejscu policja i pracownicy Sanepidu

- W sumie w lokalu znajdowało się ponad 100 osób. Policjanci będą w tej sprawie prowadzić dalsze postępowania. Służby sanitarne posiadają natomiast uprawnienia i narzędzia do dyscyplinowania właścicieli, którzy swoim postępowaniem naruszają obowiązujące przepisy, narażając w ten sposób na rozprzestrzenianie się epidemii. Materiały dotyczące tej sprawy zostaną przesłane do Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej - podkreślają dąbrowscy policjanci.

- Nasza sytuacja finansowa jest bardzo trudna. Otwarliśmy lokal, ponieważ staramy się walczyć o przetrwanie. O to, by mieć z czego pokryć opłaty i zobowiązania finansowe. Nikt tu nie mówi o jakimkolwiek zysku, zarobku - powiedział nam w poniedziałek 25 stycznia pan Mirosław, który wspólnie z córką prowadzi Klub Easy.

- Musimy starać się żyć normalnie, bo inaczej wszystkie takie branże, jak turystyka, gastronomia, rozrywka po prostu upadną. Zrobiliśmy wszystko, by było u nas bezpiecznie. Od badania temperatury gości, po dezynfekcję i zachowanie dystansu. Była u nas policja i teraz czekamy na to, co może nas spotkać. Niemniej jednak, jak wspominałem, nie możemy tkwić w martwym punkcie. Musimy działać. Dlatego zapraszamy do nas w najbliższy piątek i sobotę - dodał.