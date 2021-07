Klub Face2Face w Rybniku zorganizował Noc Szpilek. Zabawa była znakomita. Zobaczcie zdjęcia

10 lipca, w klubie Face2Face odbyła się ciekawa impreza, pod nazwą "noc szpilek". Wszystkie panie, które były wtedy w klubie, dopełniły swoją kreację o szpilki. Wysokie obcasy nie przeszkodziły w dobrej zabawie i tańcu na parkiecie do późnej nocy. Wręcz przeciwnie, widać, że wszyscy świetnie się bawili - zobaczcie sami w galerii klubu Face 2 Face.

Face2Face cieszy się popularnością

Face 2 Face to bardzo znany i lubiany klub w Rybniku. Młodzi ludzie tłumnie odwiedzają go co weekend. Odbywa się tam wiele imprez tematycznych, którym zawsze towarzyszy taniec i dobra zabawa. Tak samo było podczas nocy szpilek, zobaczcie w galerii.