Pomarańcza w Katowicach przyciągnęła tłumy

Klub Pomarańcza w Katowicach jest dobrze znany wszystkim. Dokładnie 10 lipca odbyła się tam impreza Sound of the City. Tłumy młodych ludzi świetnie się bawiło, do naprawdę dobrej muzyki. Po pandemii, klub cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Młodzi w końcu mogą się pobawić. Korzystają z tego na całego, zobaczcie w galerii z imprezy Sound of the city.