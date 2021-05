Knurów. 11-letni Kuba został dotkliwie pobity przez dwóch dorosłych mężczyzn

Następnie pojechali na komisariat, gdzie zgłosili pobicie syna. Podejrzewają, że któremuś z właścicieli garaży nie podobało się, iż dzieci bawią się w tej okolicy.

- Dowiedzieliśmy się, że kiedyś rozbili tam jakieś butelki, ale żeby z tego powodu bestialsko napaść i pobić dziecko?! - bulwersuje się tata Kuby. - Nieważne co by się działo, nie przyszłoby mi do głowy, żeby podnieść rękę na równolatka, a co dopiero z taką siłą zaatakować bezbronne dziecko. Brakuje mi słów, żeby nazwać osobnika, który to zrobił!