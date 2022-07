Knurów: Dawid D. zginął zastrzelony przez policjanta w trakcie zamieszek po meczu. Po 7 latach jest sądowy finał tej sprawy

Był 2 maja 2015 roku, gdy na stadionie miejskim Concordii Knurów piłkarze rozgrywali spotkanie z Ruchem Radzionków. Na sektorach zgromadzili się kibice obu drużyn, zaś dookoła stadionu liczne oddziały policji. Spotkanie zaliczono jako mecz podwyższonego ryzyka. Przypuszczenia prowadzących akcję policjantów sprawdziły się, bo już w pierwszej części meczu został on przerwany. Mniej więcej w 30. minucie meczu doszło do zamieszek, podczas których na murawę wbiegło kilkudziesięciu kibiców Concordii, którzy próbowali doprowadzić do starcia z kibicami drużyny przeciwnej.