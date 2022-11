Knurów: Tajemnicze potrącenie. Co dokładnie wydarzyło się na torach kolejowych?

Do zdarzenia doszło na torach w Knurowie, w rejonie ulicy Niepodległości. Na miejsce przybyło kilku policjantów, w tym przewodnik z psem tropiącym. Tajemniczym zajściem zajęła się też komisja badająca wypadki kolejowe. Technik kryminalistyki zabezpieczył ślady, powiadomiono prokuratora.

- W międzyczasie dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach ustalił, że do kliniki weterynaryjnej w Zabrzu przywieziono psa potrąconego przez pociąg. Połączono te wątki i rozwiązano mrocznie wyglądającą zagadkę - mówi podinspektor Marek Słomski, oficer prasowy policjantów z Gliwic.

Co dokładnie się wydarzyło? Dwaj młodzi mężczyźni, mieszkańcy Knurowa, wybrali się na spacer - jeden z nich był właścicielem dwóch psów, które w miejscu oddalonym od zabudowań spacerowały luzem. Niestety, nadjechał pociąg i oba czworonogi uległy wypadkowi. Jeden został potrącony śmiertelnie, drugi, z obrażeniami, trafił do lecznicy. Martwego pieska wcześniej zaniesiono do domu.