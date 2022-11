Kobieca piłka nożna coraz bardziej popularna. PZPN wydał podręcznik dla piłkarek „Piłka nożna kobiet”

- Z nieukrywaną przyjemnością i satysfakcją oddajemy w Państwa ręce kolejny suplement Narodowego Modelu Gry PZPN. Tym razem jest to pierwsze, unikatowe wydawnictwo poświęcone szkoleniu w kobiecej odsłonie futbolu - informuje Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Podręcznik dla piłkarek można pobrać za darmo na oficjalnej stronie PZPN "Łączy nas piłka" . Jest to pierwsza tego typu publikacja poświęcona w stu procentach kobiecej stronie piłki.

"Polski Związek Piłki Nożnej jako federacja wierzy, że piłka nożna kobiet ma w sobie potężną moc"

Rozwój piłki nożnej kobiet to duże wyzwanie dla federacji. Ma za to niesamowity potencjał. - Polski Związek Piłki Nożnej jako federacja wierzy, że piłka nożna kobiet ma w sobie potężną moc, wspierającą zawodniczki fizycznie i mentalnie. Jednocześnie wciąż dostrzegamy spory potencjał, jeśli chodzi o popularność tej dyscypliny w naszym kraju. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wiele wyzwań stoi przed nami w walce o to, aby dziewczynki rozpoczynały swoją przygodę z piłką przy nodze tak wcześnie jak ich koledzy. Aby grały z taką samą częstotliwością i nie rezygnowały z gry przedwcześnie, a w scenariuszu idealnym – aby nie rezygnowały z niej nigdy - przyznaje Cezary Kulesza.