Kobieta i życie z Kamillą Baar w Teatrze Małym w Tychach. Inauguracja nowego sezonu 2022/2023

W ten nurt wpisuje się wybrany na inaugurację sezonu 2022/2023 spektakl pt. "Kobieta i życie" w oparciu o tekst Maliny Prześlugi.

- Sztuka ta diagnozuje sytuację kobiety w Polsce, pokazuje mechanizmy, jakich doświadcza od zawsze. W centrum jest kobieta, ale i mężczyzna. Widzimy m.in. stereotypy czy presję grupy w różnych kontekstach: dojrzewania, seksualności, inicjacji... Kamilla Baar w filmiku zapowiadającym ten spektakl mówi o tym, że jest to przedstawienie dla każdej kobiety. Ja mam zamiar nagrać swój własny, w którym powiedziałbym, że jest to spektakl dla każdego mężczyzny, by lepiej zrozumiał kobietę, ale i samego siebie - mówi dyrektor Paweł Drzewiecki, dodając, że zauważa problem, jaki mają w dzisiejszym świecie mężczyźni ze zdefiniowaniem siebie. Wychodzi na to, że kobiety potrafią o siebie zawalczyć na tym gruncie, mężczyźni - nie.