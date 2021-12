Kobieta nocowała w prowizorycznym schronieniu w lesie pod Kłobuckiem. Dzielnicowy uratował jej życie Bartłomiej Romanek

Kobieta nocowała w lesie pod Kłobuckiem. Dzielnicowy uratował jej życie.Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku Zobacz galerię (5 zdjęć)

Kłobuccy dzielnicowi systematycznie kontrolują pustostany i miejsca, w których mogą przebywać osoby szukające schronienia. We wtorek, 21 grudnia, asp. Bartłomiej Macherzyński odnalazł bezdomną kobietę, która pomimo ujemnej temperatury przebywała w prowizorycznym schronieniu w środku lasu. Dzięki reakcji policjanta, interwencji strażaków, ratowników medycznych oraz zaangażowaniu urzędników gminnych z Miedźna, wychłodzonej kobiecie udało się skutecznie pomóc. Bezdomna kobieta to 67-letnia obywatelka Niemiec, która wraca do powiatu kłobuckiego, aby prowadzić koczowniczy tryb życia.