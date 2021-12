Kobieta w ciąży zmarła w szpitalu w Pszczynie. Dziś wyniki kontroli. "Wypada kiepsko dla zespołu, który tam pracował" Monika Chruścińska-Dragan

Wideo

Na środę, 1 grudnia, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak zwołał konferencję prasową, podczas której przedstawi wyniki kontroli w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie. To tutaj pod koniec września zmarła 30-letnia kobieta w ciąży. Do lecznicy zgłosiła się po odejściu wód płodowych. Z relacji jej bliskich wynika, że lekarze zwlekali z działaniem aż płód sam obumrze. W efekcie u pacjentki doszło do wstrząsu septycznego i zmarła.